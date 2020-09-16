«Спартак» обыграл «Родину» в матче Кубка России

Московский футбольный клуб «Спартак» обыграл столичную «Родину» в матче первого тура группового этапа Кубка России.

Как сообщает Интерфакс, встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу «Спартака». Игра прошла на домашнем стадионе красно-белых «Открытие Арена».

Счет игры открыл на 35-й минуте футболист «Спартака» Александр Соболев. Также у красно-белых отличились Остон Урунов (53 минута), Айртон (56 минута), Роман Зобнин (59 минута) и Эсекьель Понсе (81 минута). Гол за «Родину» забил Магомедхабиб Абдулсаламов (61 минута).











