«Спартак» обыграл «Родину» в матче Кубка России
Московский футбольный клуб «Спартак» обыграл столичную «Родину» в матче первого тура группового этапа Кубка России.
Как сообщает Интерфакс, встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу «Спартака». Игра прошла на домашнем стадионе красно-белых «Открытие Арена».
Счет игры открыл на 35-й минуте футболист «Спартака» Александр Соболев. Также у красно-белых отличились Остон Урунов (53 минута), Айртон (56 минута), Роман Зобнин (59 минута) и Эсекьель Понсе (81 минута). Гол за «Родину» забил Магомедхабиб Абдулсаламов (61 минута).
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