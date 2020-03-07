«Спартак» обыграл «Динамо» в матче Кубка Гагарина

Московский хоккейный клуб "Спартак" выиграл матч со столичным "Динамо" в серии 1/8 финала Кубка Гагарина КХЛ.

Матч закончился со счетом 5:4 (2:3, 1:1, 1:0).

Как напоминает Интерфакс, первые две игры закончились победой "Динамо". С учетом прошедшего матча счет в серии до 4-х побед составил 2:1 в пользу «Динамо».


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ХоккейСпартакДинамо