«Спартак» обыграл «Динамо» в матче Кубка Гагарина
6 марта 202023:58
Московский хоккейный клуб "Спартак" выиграл матч со столичным "Динамо" в серии 1/8 финала Кубка Гагарина КХЛ.
Матч закончился со счетом 5:4 (2:3, 1:1, 1:0).
Как напоминает Интерфакс, первые две игры закончились победой "Динамо". С учетом прошедшего матча счет в серии до 4-х побед составил 2:1 в пользу «Динамо».
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