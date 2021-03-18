«Спартак» обошел «Урал» в рамках чемпионата России
ФК "Спартак" выиграл матч с екатеринбургским "Уралом" в рамках 23-го тура чемпионата России по футболу. Об этом сообщает РИА Новости.
Игра состоялась в Москве и завершилась со счетом 5:1. Среди футболистов "Урала" удалось отличиться Эрику Бикфалви, который забил гол на 55-й минуте, реализовав пенальти.
В составе московской команды мячи забили Джордан Ларссон, Куинси Промес и Александр Соболев. Отмечается, что во время игры травмировался полузащитник "красно-белых" Алекс Крал.
В настоящий момент "Спартак" с 44 очками занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует петербургский "Зенит". "Урал" набрал 26 баллов, команда находится на 12-м месте в списке.
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