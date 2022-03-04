«Спартак» и ЦСКА сразятся в 1/4 финала Кубка России

Московские ЦСКА и «Спартак» сыграют друг с другом в 1/4 финала Кубка России по футболу. Таковы результаты жеребьёвки, которая прошла сегодня в российской столице. Армейский клуб будет хозяином поля.

Другие пары четверть-финала: «Алания» – «Зенит», «Енисей» – «Рубин», «Балтика» – «Динамо». Предварительно, матчи должны состояться в период 19-21 апреля.

Недавно «Спартак» и ЦСКА уже встречались в матче 19-го тура Российской премьер-лиги. Тогда выиграли армейцы со счётом 2:0.

Полуфинальные игры намечены на 11 мая, финал состоится 29 мая. Действующий обладатель Кубка России - московский «Локомотив». В 1/8 финала нынешнего розыгрыша железнодорожники проиграли «Енисею» (0:4).

