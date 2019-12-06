Солидарность по-фанатски

Одно из наиболее авторитетных объединений болельщиков «красно-белых», Fratria, выступило с заявлением в связи с событиями в Санкт-Петербурге в минувшие выходные. Там, по некоторым данным, было задержано около двухсот футбольных фанатов. По сообщению «Интерфакса», задержанным вменяли мелкое хулиганство и нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. В заявлении Fratria эти действия называются «необоснованной агрессией со стороны городских властей и органов правопорядка Санкт-Петербурга». Отмечается, что это далеко не первый подобный случай: «Болельщики "Локомотива" подверглись массовым задержаниям в Самаре, болельщики "Зенита" столкнулись с необоснованной жестокостью со стороны правоохранителей Казани и Екатеринбурга, фанаты ЦСКА - с нарушением своих конституционных прав в Туле», - говорится в заявлении. В знак протеста против массовых задержаний в Питере спартаковские болельщики призвали поклонников российских футбольных клубов «покинуть трибуны стадионов на 30-й минуте матчей 19-го тура РПЛ».

Фанаты в своем праве, - заметил, комментируя в эфире НСН обращение спартаковских болельщиков, спортивный телекомментатор Владимир Стогниенко.

«Фанаты, разумеется, защищают свое движение болельщицкое, на что имеют полное право. Всегда считалось, что фанатское движение очень крепкое. Вот фанаты сейчас как могут, так и защищаются, мне кажется, это вполне естественно».

Против болельщиков объявлена война, но футбол не должен страдать, - заявил в этой связи в эфире НСН вратарь, носивший красно-белую форму в 1995-97 годах Руслан Нигматуллин.

«Я понимаю абсолютно болельщиков, и я в принципе за то, чтобы не использовались такие кардинальные методы. Понятно, что объявлена война. Что-то нужно делать, искать какие-то рычаги воздействия… Футбол не должен страдать».

В Кремле не считают чем-то чреватой ситуацию, связанную с поведением российских футбольных болельщиков, - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он указал, что если речь идет о правонарушениях со стороны болельщиков, то этим должны заниматься соответствующие правоохранительные органы.

В знак протеста против отношения правоохранительных органов страны к болельщикам российских футбольных клубов фанаты петербургского «Зенита» незадолго до окончания первого тайма домашнего матча РПЛ с московским «Динамо» в пятницу уйдут с трибун на 40-й минуте. «Фанат, приехавший из другой страны к нам на ЧМ или ЧЕ, принимается как желанный гость, а русский фанат воспринимается не иначе, как преступник», - говорится в заявлении объединения болельщиков «Зенита».



