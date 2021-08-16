«Сочи» обыграл «Химки» в матче РПЛ
Футбольный клуб «Сочи» стал победителем матча с подмосковными «Химками» в матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Счет игры составил 3:0. Первый год был забит на 17-й минуте Максимом Барсовым. Два других гола реализовал во втором тайме Ивелин Попов (54, 75).
В настоящее время «Сочи» (9 очков) находится на третьей позиции в турнирном рейтинге, «Химки» (4 очка) на 12-м месте. «Сочи» 21 августа проведет игру с "Крыльями Советов», «Химки» 22 августа сыграют с «Рубином».
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