Собянин рассказал о спортобъектах на базе образовательных учреждений Москвы

Свыше 350 спортивных площадок для зимнего отдыха на базе образовательных учреждений открыли в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале.

Как отметил Собянин, в городе открыли 354 лыжные трассы, снежные горки, а также катки с естественным льдом. Площадки доступны для всех горожан, когда нет занятий для учеников. Мэр привел в качестве примера стадион, две лыжни, хоккейную коробку и каток с раздевалками и музыкой на территории Московского дворца пионеров.

Кроме того, три катка работают в Центре творчества «Гермес». Здесь проводятся мастер-классы по безопасному катанию, эстафеты на коньках, развлекательные интерактивные программы.

«Центр творчества "Пресня" проводит занятия с детьми, а в свободное от уроков время приглашает на каток всех желающих», – добавил Собянин.

