Собянин пригласил отметить День зимних видов спорта в парках Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил горожан отпраздновать День зимних видов спорта в парках столицы. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва»

Как отметил градоначальник, праздник, который отмечается в России 7 февраля, в Москве длится весь сезон. С приходом стойкой минусовой температуры в парках и на природных территориях столицы начинают работу лыжные трассы, катки и горки.

«Среди новинок сезона – керлинговая аллея на катке в Парке Горького. На площадках проходят занятия, большинство из них бесплатные, по предварительной регистрации», — рассказал мэр, подчеркнув, что дети и взрослые занимаются под руководством профессиональных тренеров.

Вход на большинство занятий в парках столицы свободный, однако для участия в отдельных мероприятиях необходимо зарегистрироваться либо приобрести билет. На многих площадках в Москве действуют пункты проката спортивного инвентаря и раздевалки.

