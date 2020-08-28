Собянин открыл первый после снятия ограничений хоккейный турнир

Сергей Собянин открыл XIII Кубок мэра Москвы по хоккею, который стал первым хоккейным турниром в столице после снятия ограничений в связи с коронавирусом.

«Многие из вас, наверное, не ждали, что мы начнем этот хоккейный сезон так, как положено. Но мы с вами победили проблему. Мы победили пандемию», - заявил глава города на торжественной церемонии открытия.

Первый хоккейный турнир сезона «Кубок Мэра Москвы» предшествует началу чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Он проводится ежегодно уж на протяжении 12 лет.

В этом году турнир пройдёт в хоккейном дворце Москвы «ЦСКА Арена» на ЗИЛе. Кубок разыграют «Спартак», ЦСКА, «Динамо» и подмосковный «Витязь».

