Собянин открыл первый после снятия ограничений хоккейный турнир
Сергей Собянин открыл XIII Кубок мэра Москвы по хоккею, который стал первым хоккейным турниром в столице после снятия ограничений в связи с коронавирусом.
«Многие из вас, наверное, не ждали, что мы начнем этот хоккейный сезон так, как положено. Но мы с вами победили проблему. Мы победили пандемию», - заявил глава города на торжественной церемонии открытия.
Первый хоккейный турнир сезона «Кубок Мэра Москвы» предшествует началу чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Он проводится ежегодно уж на протяжении 12 лет.
В этом году турнир пройдёт в хоккейном дворце Москвы «ЦСКА Арена» на ЗИЛе. Кубок разыграют «Спартак», ЦСКА, «Динамо» и подмосковный «Витязь».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
976 тыс.+4 711 / сут.
Умерли
16 804+121 / сут.
Выздоровели
793 тыс.+6 411 / сут.
- СМИ сообщили о готовящейся отставке премьер-министра Японии
- На американском заводе произошла утечка хлора
- Новости за ночь: Шушкевич выступил за лишение русского языка статуса государственного
- Новости за ночь: У берегов Аляски всплыла российская субмарина
- Новости за ночь: Украина приостановила контакты с Белоруссией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru