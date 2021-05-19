Собянин опроверг сообщения о переезде «Локомотива» в «Лужники»

Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте заявил, что в городе возрождаются старые и строятся новые стадионы и другие спортивные объекты.

Также градоначальник опроверг сообщения о переезде «Локомотива» в «Лужники» и застройке «РЖД Арены» жильём.

«Увидел информацию о переезде «Локомотива»... Честно говоря, бред какой-то... «РЖД Арена» и весь окружающий её спортивный кластер должны развиваться, а не сноситься», - написал Собянин.

Глава столицы подчеркнул, что вокруг нового вокзала Восточный не предполагается никакой жилой застройки, а сам новый транспортно-пересадочный узел сделает стадион более доступным и популярным.

Ранее футбольный клуб «Локомотив» стал девятикратным обладателем Кубка России по футболу, сообщает «Свободная пресса». В финальном матче железнодорожники победили самарские «Крылья Советов» со счётом 3:1.

