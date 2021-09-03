Собянин наградил футболистов сборной России по пляжному футболу за победу в ЧМ

Футболисты сборной России по пляжному футболу получили благодарности мэра Москвы за победу на чемпионате мира, сообщает пресс-служба московского правительства.

Мэр столицы Сергей Собянин от имени всех любителей футбола, зрителей и москвичей поблагодарил спортсменов, которые, по его словам, достойно защитили честь Москвы и России.

«Мы очень волновались, когда нам выпала честь организовать чемпионат мира по пляжному футболу в Москве... но подготовиться - одно, а вот выступить на таком чемпионате - это совсем другое... Огромное вам спасибо», - заявил градоначальник.

Глава Москвы отметил, что матчи были непростыми и многие из них были с дополнительным временем и пенальти, однако футболисты «вели себя достойно, мужественно и показали высочайший класс игры».

Защитник сборной России по пляжному футболу Антон Шкарин, в свою очередь, поблагодарил московские власти за организацию чемпионата «на высочайшем уровне» и добавил, что Москва подарила праздник «всей стране».

В пресс-службы московского правительства рассказали, что Россия впервые принимала чемпионат мира по пляжному футболу, все матчи которого прошли на временном стадионе, организованном на территории олимпийского комплекса «Лужники».

В турнире приняли участие 16 команд, которые сыграли между собой 32 матча. Победителем стала сборная России, которая выиграла трофей в третий раз в своей истории, сообщает «Свободная пресса».

