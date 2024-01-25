Соболенко первой вышла в финал Australian Open
Теннисистка из Белоруссии Арина Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата Австралии. В полуфинале она оказалась сильнее представительницы США Кори Гауфф.
Матч закончился в двух сетах со счётом 7:6, 6:4. Соболенко в рейтинге Женской теннисной ассоциации сейчас занимает второе место. Она прошлогодняя победительница Australian Open. Гауфф располагается на четвёртой позиции.
В финале белоруска встретится с победительницей пары Даяна Ястремская (Украина, №93 рейтинга WTA) – Синвэнь Жэн (Китай, 15). Общий призовой фонд турнира составляет более 58 миллионов долларов.
Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», днём ранее россиянин Даниил Медведев вышел в полуфинал Australian Open, где ему предстоит сыграть с представителем Германии Александром Зверевым.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru