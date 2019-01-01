SMP Racing: К старту «24 часа Ле-Мана» готовы на все 100
Гонщик российского экипажа в беседе с НСН подвел итоги квалификации самой престижной суточной гонки в мире.
15 июня во Франции стартует одна из самых престижных гонок в мире «24 часа Ле-Мана». Это точка, финальный этап суперсезона 2018-2019. Россию, в том числе, представляют два экипажа SMP Racing.
Первый из них в составе Сергея Сироткина, Егора Оруджева и француза Стефана Сарразана (спортпрототип BR1 №17) показал свой лучший результат в третьем сегменте квалификации: 3:16.159. Это лучший результат среди негибридных автомобилей. В итоге на стартовой решетке он займет третью позицию.
Экипаж SMP Racing №11 в составе Михаила Алешина, Виталия Петрова и бельгийца Стоффеля Вандорна квалифицировался пятым, показав время круга 3:16.665.
В интервью НСН пилот Михаил Алешин признался, что очень доволен и показанным результатом, и тем, как вел себя на трассе автомобиль.
«Хочу отметить прогресс машины по ходу сезона. На прошлом «Ле Мане» машина была абсолютно новая, сложно было понять, чего ожидать. Но в течение года шла модернизация. И команда в итоге заметно спрогрессировала, мы проехала в районе 3,3 секунды быстрее, чем в прошлом году. Квалификация прошла успешно. Экипаж Егора Оруджева финишировала на третьем месте, мы – на пятом, это приятно. Но, учитывая, что гонка будет идти 24 часа, это не имеет никакого значения. Хотя не буду скрывать, мы довольны этим результатом», - подвел итоги квалификации Михаил Алешин.
Добавим, что поул-позишн и второе место на стартовой решетке получили два экипажа «Тойоты». Гонка «24 часа Ле-Мана» стартует 15 июня в 16:00 по московскому времени.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей