SMP Racing: К старту «24 часа Ле-Мана» готовы на все 100

15 июня во Франции стартует одна из самых престижных гонок в мире «24 часа Ле-Мана». Это точка, финальный этап суперсезона 2018-2019. Россию, в том числе, представляют два экипажа SMP Racing.

Первый из них в составе Сергея Сироткина, Егора Оруджева и француза Стефана Сарразана (спортпрототип BR1 №17) показал свой лучший результат в третьем сегменте квалификации: 3:16.159. Это лучший результат среди негибридных автомобилей. В итоге на стартовой решетке он займет третью позицию.

Экипаж SMP Racing №11 в составе Михаила Алешина, Виталия Петрова и бельгийца Стоффеля Вандорна квалифицировался пятым, показав время круга 3:16.665.