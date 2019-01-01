Спорт

Смолов может уехать в Германию

30 апреля22:39

Клуб «Фортуна» из Дюссельдорфа планирует арендовать 29-летнего нападающего «Локомотива» Федора Смолова, передает ТАСС.

Смолов может использовать немецкий клуб как возможность перейти в команду более высокого уровня.

Ранее за «Фортуну» играли Дмитрий Булыкин, Игорь Добровольский и Сергей Юран.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:Футбол

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