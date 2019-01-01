Спорт
Ранее за «Фортуну» играли Дмитрий Булыкин, Игорь Добровольский и Сергей Юран.
Смолов может уехать в Германию
30 апреля22:39
Клуб «Фортуна» из Дюссельдорфа планирует арендовать 29-летнего нападающего «Локомотива» Федора Смолова, передает ТАСС.
Смолов может использовать немецкий клуб как возможность перейти в команду более высокого уровня.
Ранее за «Фортуну» играли Дмитрий Булыкин, Игорь Добровольский и Сергей Юран.
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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:Футбол