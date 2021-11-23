СМИ: Марадону похоронили без сердца

Автоэксперт раскритиковал предложенную Минздравом процедуру получения медсправок для автомобилистов

В Госдуме заявили, что за год не менее 300 россиян подверглись преследованию спецслужбами

Еще 118 мигрантов вылетели из Минска на родину

В Париже на аукцион выставят рукопись Альберта Эйнштейна