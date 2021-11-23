СМИ: Марадону похоронили без сердца
Знаменитый аргентинский футболист Диего Армандо Марадона был похоронен без сердца. Об этом рассказал врач, аргентинский журналист и писатель Нельсон Кастро в беседе с изданием Marca.
Выяснилось, что такое решение было принято в результате того, как группа фанатов клуба «Химнасия Ла-Плата» выразила желание извлечь сердце у звездного футболиста. К тому же, по словам Кастро, орган помог определить причину смерти Марадоны.
Аргентинский журналист рассказал, что сердце футболиста было больше обычного и весило 300 граммов. По его словам, это было связано с тем, что игрок страдал сердечной недостаточностью.
Знаменитый футболист Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасти 60 лет. Причиной его смерти стал сердечный приступ, сообщают «Известия».
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