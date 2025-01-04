СМИ: В США арестовали призера Олимпиады легкоатлета Керли
Американского спортсмена, двукратного призера Олимпийских игр в беге на 100 м Фреда Керли арестовали в Майами-Бич в штате Флорида. Об этом сообщает канал NBC.
По данным СМИ, Керли разговаривал с полицией о своей машине, припаркованной неподалеку, далее он отказался покинуть территорию и стал проявлять агрессию. Против бегуна применили электрошокер, он арестован. Спортсмена заподозрили в нанесении побоев полицейскому, нарушении общественного порядка, сопротивлении правоохранителям.
Фреду Керли 29 лет, атлет — обладатель серебряной медали Олимпиады в Токио в беге на 100 м, а также бронзы Игр в Париже в этой же дисциплине.
Ранее в Греции американского актера Руди Янгблада арестовали за угрозы полицейскому, звезде грозит депортация.
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