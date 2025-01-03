Звезду фильма «Апокалипсис» Руди Янгблада арестовали в Греции

Американского актера Руди Янгблада арестовали в Греции за угрозы полицейскому, артиста могут депортировать. Об этом сообщило издание «Нафтемпорики».

Отмечается, что Янгблада арестовали в районе Кипсели. Утром 27 декабря актера в нетрезвом состоянии задержали у отделения полиции. Известно, что Янгблад врезался в служебный мотоцикл, пишет RT.

«К нему подошел полицейский из охраны отделения и спросил, хорошо ли он себя чувствует. Актер резко отреагировал и был арестован за хулиганство, угрозы и хранение оружия, так как у него был нож», — отмечает издание.

Янгблада осудили за правонарушение по ускоренной процедуре, суд приговорил его к 10 месяцам заключения с отсрочкой на три года. Однако позже выяснилось, что у актера истек срок визы: 90-дневный документ стал недействительным в конце ноября. По данным «Нафтемпорики», Янгблад находился в Греции на съемках фильма и не покинул страну после того, как врач запретил артисту путешествовать из-за проблем со здоровьем. Греческие власти начнут процедуру депортации звезды, сейчас он находится в следственном изоляторе отделения полиции Галаци.

Руди Янгбладу 42 года, актер наиболее известен по фильму Мела Гибсона «Апокалипсис».

