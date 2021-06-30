СМИ: в РФС выступили за ужесточение лимита на легионеров

Технический комитет Российского футбольного союза (РФС) поддержал идею ужесточить лимит на легионеров в российском футболе, сообщает Sports.ru.

Как рассказал тренер Никита Симонян, об этом стало известно на сегодняшнем заседании техкома, которое было посвящено выступлению сборной России на чемпионате Европы-2020.

Член техкома РФС Борис Игнатьев, в свою очередь, заявил, что вопрос изменения лимита на легионеров на заседании не обсуждался, сообщает RT.

Ранее Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, будет обсуждать с РФС лимит на легионеров в отечественном футболе. Он выразил надежду, что будет принято адекватное решение.

