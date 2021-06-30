СМИ: в РФС выступили за ужесточение лимита на легионеров
Технический комитет Российского футбольного союза (РФС) поддержал идею ужесточить лимит на легионеров в российском футболе, сообщает Sports.ru.
Как рассказал тренер Никита Симонян, об этом стало известно на сегодняшнем заседании техкома, которое было посвящено выступлению сборной России на чемпионате Европы-2020.
Член техкома РФС Борис Игнатьев, в свою очередь, заявил, что вопрос изменения лимита на легионеров на заседании не обсуждался, сообщает RT.
Ранее Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, будет обсуждать с РФС лимит на легионеров в отечественном футболе. Он выразил надежду, что будет принято адекватное решение.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,5 млн+21 042 / сут.
Умерли
135 тыс.+669 / сут.
Выздоровели
5,0 млн+16 356 / сут.
- «Прямую линию с Путиным» атаковали хакеры
- Роскосмос предупредил об опасном сближении «Прогресса» с объектами Маска
- СМИ: в РФС выступили за ужесточение лимита на легионеров
- Кадыров сделал замечание журналистам, задающим вопросы Путину
- Суд продлил арест Сафронова по делу о госизмене
- Министр труда признал требования властей Астраханской области для выплат незаконными
- В Липецке ответили на жалобу Путину по вопросу высоких цены на морковь и картошку
- Путин: вице-премьеры будут курировать конкретные регионы РФ
- Путин поручит разобраться в ситуации с отказом в детских выплатах в Астраханской области
- «До забора – бесплатно». Путин разъяснил, за чей счет проводится газификация домовладений
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru