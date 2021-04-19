СМИ: УЕФА одобрил реформу Лиги чемпионов с 2024 года
Участниками обновлённой Лиги чемпионов УЕФА станут 36 команд вместо 32, сообщает Deutsche Welle
По информации телерадиокомпании, обновлённый турнир стартует в 2024 году. Вместо разделения на группы предусмотрена одна лига, из которой в плей-офф выйдут восемь лучших клубов, а остальным предстоит пройти отбор по адаптированному варианту швейцарской ситемы.
Как сообщает DW, новый формат гарантирует всем участникам по десять матчей в сезоне, а также увеличение доходов.
Ранее организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили, что в новом турнире примут участие клубы «Реал», «Атлетико», «Барселона», «Милан», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм», сообщает RT.
В УЕФА и ФИФА заявили, что клубы и игроки, принимающие участие в Суперлиги, могут лишиться права выступать в турнирах под эгидой этих организаций, а также выступать за национальные сборные.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 589 / сут.
Умерли
106 тыс.+346 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+6 818 / сут.
- Cамолёты США и Норвегии были перехвачены над Баренцевым морем
- Журова предупредила об угрозе киберспорта для международного спорта
- Глава чешского МИД заявил, что работа посольства в Москве парализована
- Вирусолог опроверг угрозу новых штаммов коронавируса в России
- Немецкие «Зеленые» назвали кандидата в канцлеры от партии
- Арбитр Вилков пожизненно отстранен от судейства в футболе
- Путин принял приглашение Байдена и выступит на климатическом саммите
- В Госдуме не исключили военных провокаций к началу Олимпиады в Пекине в 2022 году
- СМИ: УЕФА одобрил реформу Лиги чемпионов с 2024 года
- Адвокат рассказал о продлении ареста экс-полицейским, обвиняемым по делу Голунова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru