СМИ: УЕФА одобрил реформу Лиги чемпионов с 2024 года

Участниками обновлённой Лиги чемпионов УЕФА станут 36 команд вместо 32, сообщает Deutsche Welle

По информации телерадиокомпании, обновлённый турнир стартует в 2024 году. Вместо разделения на группы предусмотрена одна лига, из которой в плей-офф выйдут восемь лучших клубов, а остальным предстоит пройти отбор по адаптированному варианту швейцарской ситемы.

Как сообщает DW, новый формат гарантирует всем участникам по десять матчей в сезоне, а также увеличение доходов.

Ранее организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили, что в новом турнире примут участие клубы «Реал», «Атлетико», «Барселона», «Милан», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм», сообщает RT.

В УЕФА и ФИФА заявили, что клубы и игроки, принимающие участие в Суперлиги, могут лишиться права выступать в турнирах под эгидой этих организаций, а также выступать за национальные сборные.

