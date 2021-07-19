СМИ: У гимнастки из США перед Олимпиадой выявили коронавирус

Японские СМИ сообщают, что американская гимнастка, которая должна выступать на Олимпиаде в Токио, сдала положительный тест на коронавирус.

При этом имя гимнастки не называется, отмечает «Чемпионат».

По данным издания, в понедельник положительный результат теста на коронавирус получил еще и игрок сборной Чехии по пляжному волейболу Онджей Перушич .

17 июля стало известно о первом случае заражения коронавирусом в Олимпийской деревне. Имя заболевшего не указывалось, однако СМИ отмечали, что он не является спортсменом.

Ранее COVID-19 выявляли у атлетов из Израиля, Уганды и Сербии, у вспомогательного персонала сборных России и Нигерии. Вирус обнаруживали в аэропорту, по прибытии в Японию, или же в местах предварительного размещения команд.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Церемония открытия и закрытия пройдет без зрителей.

