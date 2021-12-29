СМИ: ЦСКА с Нового года возглавит Николич

Бывший главный тренер столичного «Локомотива» Марко Николич с высокой долей вероятности с 2022 года возглавит ЦСКА. Об этом сообщает сегодня «Спорт-Экспресс»» со ссылкой на свои источники в руководстве армейского клуба.

Марко Николич покинул пост главного тренера ФК «Локомотив»

По их информации, все основные вопросы по контракту с сербом уже согласованы. Соглашение будет подписано уже в ближайшее время.

Николич возглавлял московский «Локомотив» с мая 2020 года по октябрь 2021-го. Под его руководством «железнодорожники» стали обладателем Кубка России в сезоне 2020/21.

В настоящий момент ЦСКА тренирует Алексей Березуцкий. В турнирной таблице Российской премьер-лиги клуб занимает четвёртое место после 18 туров.

Ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» известный советский и российский тренер Валерий Непомнящий заявил, что Николич квалифицированно справляется со своими обязанностями, поэтому его отставка в «Локомотиве» непонятна.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КонтрактыЛокомотивТренерЦСКА
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