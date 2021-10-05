Марко Николич покинул пост главного тренера ФК «Локомотив»

Временно исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба «Локомотив» назначен Дмитрий Лоськов, сообщает пресс-служба команды.

В сообщении говорится, что сербский специалист Марко Николич покинул пост наставника коллектива, контракт был расторгнут по обоюдному согласию.

В заявлении «железнодорожников» отмечается, что тренерский штаб также покинули Радойе Смилянич и Горан Басарич.

Ранее совет директоров московского футбольного клуба отказался продлевать контракт с Юрием Сёминым, место которого занял Николич. Бывший президент клуба Николай Наумов заявил, что подобное решение будет дорого стоить «Локомотиву», пишет «Свободная пресса».