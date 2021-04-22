СМИ: Три матча Евро-2020 перенесут из Дублина в Санкт-Петербург
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенесет три матча предстоящего чемпионата Европы из ирландского Дублина в Санкт-Петербург. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против» со ссылкой на источники.
В Дублине должны были пройти три игры группы Е — матчи между сборными Польши и Словакии, Швеции и Словакии, Швеции и Польши, запланированные на 14, 18 и 23 июня соответственно.
Отмечается, что официально о переносе объявят в пятницу после заседания исполкома УЕФА.
Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы по футболу-2020 был перенесен на лето 2021 года. Игры первенства пройдут с 11 июня по 11 июля в двенадцати европейских городах. В Санкт-Петербурге были запланированы три матча группового этапа и один четвертьфинальный поединок.
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