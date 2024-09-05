СМИ: «Спартак» купит Кордобу у «Краснодара» за 16 млн евро

Московский футбольный клуб «Спартак» достиг договоренности с «Краснодаром» по трансферу нападающего сборной Колумбии Джона Кордобы, сообщил в социальной сети X журналист Radio Colombia Пипе Сьерра.

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Сумма трансфера - 16 млн евро. Московский клуб пока ведет переговоры с футболистом по условию личного контракта.

Ранее стало известно, что нападающий «Краснодара» Джон Кордоба может перейти в один из арабских клубов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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