СМИ: «Спартак» купит Кордобу у «Краснодара» за 16 млн евро
5 сентября 202404:02
Московский футбольный клуб «Спартак» достиг договоренности с «Краснодаром» по трансферу нападающего сборной Колумбии Джона Кордобы, сообщил в социальной сети X журналист Radio Colombia Пипе Сьерра.
Сумма трансфера - 16 млн евро. Московский клуб пока ведет переговоры с футболистом по условию личного контракта.
Ранее стало известно, что нападающий «Краснодара» Джон Кордоба может перейти в один из арабских клубов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru