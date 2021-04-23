СМИ сообщили о желании Криштиану Роналду вернуться в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду готов на понижение зарплаты ради возвращения в Английскую премьер-лигу (АПЛ), сообщает Football Italia.

По данным издания, футболист согласен перейти в «Манчестер Юнайтед» и получать не меньше 20 миллионов евро в год, тогда как его годовой заработок в итальянском клубе составляет 31 миллион евро.

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год и трижды становился чемпионом АПЛ, один раз выиграл Лигу чемпионов, а также клубный чемпионат мира, сообщает РИА ФАН. Затем португалец до 2018 года играл в мадридском «Реале», после чего перешёл в «Ювентус».

Ранее в Сербии на благотворительном аукционе продали капитанскую повязку Роналду, которую он бросил на газон после незасчитанного гола в матче отборочного тура чемпионата мира-2022 между сборными Португалии и Сербии, сообщает журнал «Профиль». Вырученные от продажи средства направили на лечение больного ребёнка.

