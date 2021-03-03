СМИ: Российскую фигуристку Сотскову дисквалифицировали на 10 лет за допинг

Завершившая карьеру российская фигуристка Мария Сотскова дисквалифицирована на 10 лет за допинг, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

По данным собеседника агентства, исполком российской федерации фигурного катания на коньках дисквалифицировал спортсменку на основании решения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) за ряд антидопинговых нарушений

В частности, Сотскову дисквалифицировали за подделку медицинской справки, с помощью которой она намеревалась объяснить нарушения правил доступности для тестирования. Кроме того, источник ТАСС заявил, что в одной из допинг-проб спортсменки было обнаружено запрещенное вещество.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне до 16 декабря 2022 года запретил спортсменам из России выступать под флагом страны из-за допинг-скандалов, сообщает Ura.ru. При этом исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) требовал отстранить РФ от крупных международных соревнований, включая Олимпиады, на четыре года.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:РУСАДАДисквалификацияДопингФигурное Катание
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