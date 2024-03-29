СМИ: Промеса содержат в камере с 15 заключенными
Голландский полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес после задержания в Объединенных Арабских Эмиратах содержится в камере с 15 другими заключёнными и двумя двухъярусными кроватями, сообщает De Telegraaf.
По данным издания, футболиста побрили наголо. Ему в течении дня разрешается выходить из камеры, чтобы посмотреть телевизор в общем коридоре. Любые занятия спортом по правилам учреждения, где содержится игрок российского клуба, запрещены.
Ранее Квинси Промеса задержали в Дубае по запросу голландской прокуратуры, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru