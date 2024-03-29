СМИ: Промеса содержат в камере с 15 заключенными

Голландский полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес после задержания в Объединенных Арабских Эмиратах содержится в камере с 15 другими заключёнными и двумя двухъярусными кроватями, сообщает De Telegraaf.

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По данным издания, футболиста побрили наголо. Ему в течении дня разрешается выходить из камеры, чтобы посмотреть телевизор в общем коридоре. Любые занятия спортом по правилам учреждения, где содержится игрок российского клуба, запрещены.

Ранее Квинси Промеса задержали в Дубае по запросу голландской прокуратуры, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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