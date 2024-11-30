СМИ: Полиция начала проверку по заявлению губернатора Федорищева о взятках в РПЛ

Напомним, глава региона заявил 26 ноября, что футбольный клуб «Крылья Советов» задолжал 36 млн рублей неизвестным, занимающимся «коррупцией в судейском корпусе российского футбола». По словам Федорищева, оборот коррупционной схемы составляет порядка 500 млн рублей, в нее входят около 10 клубов Российской премьер-лиги. При этом губернатор отметил, что у него нет фактов, с которыми можно было бы пойти в полицию.

Сообщается, что проверка ведется по нескольким статьям, в частности, по статье «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса» УК РФ. Полиция уже опросила нескольких руководителей «Крыльев Советов».

Ранее руководство Российского футбольного союза договорилось с Федорищевым организовать совместную деятельность для раскрытия фактов коррупции в судейском корпусе. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

