СМИ: Минск лишили права на проведение чемпионата мира по хоккею

Белоруссия лишилась права принять матчи чемпионата мира по хоккею 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

В понедельник прошло заседание совета Международной федерации хоккея (IIHF).

По данным агентства, игры чемпионата будут перенесены из Минска. Где пройдут матчи первенства, не уточняется.

Проведение чемпионата мира 2021 года планировалось в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. В белорусской столице должны были состояться два четвертьфинала, полуфиналы, игра за третье место и финальный матч.

Позже европейские общественные организации призвали федерацию перенести чемпионат из белорусской столицы из-за политической ситуации в республике, сообщает Ura.ru. Кроме того, несколько крупных спонсоров первенства заявили, что откажутся от финансирования чемпионата в случае его проведения в Белоруссии.

