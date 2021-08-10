СМИ: Месси согласовал контракт с ПСЖ на 35 млн евро в год

Один из лучших футболистов мира, аргентинец Лионель Месси договорился об условиях контракта с французским клубом «Пари Сен-Жермен».

По данным издания La Gazzetta dello Sport, срок действия контракта составит два года с возможностью его продления еще на год.

Как уточняет инсайдер Фабрицио Романо, зарплата Месси в ПСЖ составит 35 миллионов евро в год, не считая бонусов.

Отец футболиста Хорхе Месси подтвердил, что контракт будет официально подписан 10 августа.

С 2003 по 2021 год Месси выступал за испанскую «Барселону» В составе каталонского клуба аргентинец выиграл 36 титулов, забив 672 гола в 778 матчах.

На прощальной пресс-конференции Месси не смог сдержать слез и признался, что хотел бы остаться в «Барселоне».

