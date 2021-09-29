СМИ: команда «Формулы Е» заинтересована в контракте с Даниилом Квятом
Российский гонщик Даниил Квят может продолжить карьеру в электрическом чемпионате «Формула Е», сообщает британское издание The Race со ссылкой на собственные источники.
Собеседники издания утверждают, что в контракте с россиянином заинтересована команда Dragon Penske, и что переговоры с менеджером Квята Николя Тодтом уже состоялись.
По данным источников The Race, если стороны договорятся, то об этом объявят в ноябре, так как россиянин намерен в первую очередь найти варианты и попытаться остаться в «Формуле 1».
Ранее итальянская команда Alpha Tauri (бывшая Toro Rosso) по итогам 2020 года не стала продлевать контракт с Квятом, сообщает RT. В сезоне 2021 года российский гонщик работает резервным пилотом во французском коллективе Alpine.
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