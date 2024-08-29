СМИ: Хакеры взломали страницу Мбаппе в соцсети

Аккаунт игрока футбольного клуба «Реал» Килиана Мбаппе в социальной сети X подвергся атаке хакеров. Об этом пишет Mirror.

По данным газеты, злоумышленники разместили на странице спортсмена различные сообщения, в которых назвали нападающего саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду «величайшим футболистом всех времен», оскорбили форварда «Интер Майами» Лионеля Месси и команды Английской премьер-лиги. Вскоре публикации были удалены.

Ранее СМИ сообщили, что дагестанские хакеры слили в Сеть номера Мбаппе и других игроков «Реала» и итальянского футбольного клуба «Аталанта». В открытый доступ также попали скриншоты паспортов и адреса игроков, сотрудников стадиона в Варшаве, аккредитованных журналистов. Утечка была связана с проблемами в работе портала УЕФА, пишет Ura.ru.

