СМИ: Хакеры взломали страницу Мбаппе в соцсети
Аккаунт игрока футбольного клуба «Реал» Килиана Мбаппе в социальной сети X подвергся атаке хакеров. Об этом пишет Mirror.
По данным газеты, злоумышленники разместили на странице спортсмена различные сообщения, в которых назвали нападающего саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду «величайшим футболистом всех времен», оскорбили форварда «Интер Майами» Лионеля Месси и команды Английской премьер-лиги. Вскоре публикации были удалены.
Ранее СМИ сообщили, что дагестанские хакеры слили в Сеть номера Мбаппе и других игроков «Реала» и итальянского футбольного клуба «Аталанта». В открытый доступ также попали скриншоты паспортов и адреса игроков, сотрудников стадиона в Варшаве, аккредитованных журналистов. Утечка была связана с проблемами в работе портала УЕФА, пишет Ura.ru.
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