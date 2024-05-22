СМИ: Газманов и Князь выступят на финале Кубка России по футболу

Певец Олег Газманов и рокер Андрей «Князь» Князев могут выступить на финале Кубка России по футболу. Об этом сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня».

Матч пройдет 2 июня в «Лужниках» в Москве, напоминает RT. В финале встретятся калининградская «Балтика» и петербургский «Зенит».

«Перед зрителями точно выступит Олег Газманов, как уроженец Калининградской области... А вот зенитовским певцом скорее всего будет петербуржец Князь», — отмечает «Кровавая барыня».

По данным СМИ, церемония вручения кубка пройдет под песню группы «Мираж» «Новый герой».

Ранее директор Российского футбольного союза по мероприятиям Кирилл Терешин сообщил, что Олега Газманова пригласили на финал Кубка России, однако пока неизвестно, будет ли артист что-то исполнять перед игрой.

