СМИ: Галицкий в 2024 году вложил в ФК «Краснодар» за 3,65 млрд рублей
Бизнесмен Сергей Галицкий, владеющий ФК «Краснодар», в 2024 году вложил в команду 3,65 млрд рублей личных средств. Об этом со ссылкой на документы финансовой отчетности сообщает «РБ Бизнес».
Отмечается, что ещё 1,9 млрд рублей в 2024 году «быкам» передали аффилированные с Галицким «Лаврено Лимитед» и «Лаврено Ме Проджект Менеджмент». Данные поступления связаны со спонсорскими услугами.
Также в сообщении говорится, что в 2023 году поступления от Галицкого отсутствовали, а в 2022 году они составили 5,3 млрд рублей.
Ранее ФК «Краснодар» занял третье место в Зимнем кубке Российской премьер-лиги, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru