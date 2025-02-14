СМИ: Галицкий в 2024 году вложил в ФК «Краснодар» за 3,65 млрд рублей

Отмечается, что ещё 1,9 млрд рублей в 2024 году «быкам» передали аффилированные с Галицким «Лаврено Лимитед» и «Лаврено Ме Проджект Менеджмент». Данные поступления связаны со спонсорскими услугами.

Также в сообщении говорится, что в 2023 году поступления от Галицкого отсутствовали, а в 2022 году они составили 5,3 млрд рублей.

Ранее ФК «Краснодар» занял третье место в Зимнем кубке Российской премьер-лиги, сообщает RT.

