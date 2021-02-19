СМИ: Футбольный клуб «Тамбов» остаётся в российской премьер-лиге

Футбольный клуб «Тамбов» продолжит выступление в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

Заседание комиссии по лицензированию Российского футбольного союза, на котором рассматривалась ситуация с «Тамбовом», состоялось 19 февраля. Собеседник агентства заявил, что решение проблемы найдено и «Тамбов» продолжит играть».

Ранее стало известно, что футбольный клуб «Тамбов» испытывает финансовые проблемы, долги по заработной плате превышают 150 миллионов рублей. Спортивный директор команды Павел Худяков заявил, что если руководство и игроки не смогут договориться, то клуб «снимется с розыгрыша РПЛ», сообщает РИА ФАН.

