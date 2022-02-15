СМИ: Футболист «Порту» Пепе может быть дисквалифицирован на два года
Футболист португальского клуба «Порту» 38-летний Пепе может быть дисквалифицирован на срок до двух лет за удар директора «Спортинга» после окончания матча чемпионата Португалии. Об этом сообщает ТАСС.
Pepe was at the heart of 40-man brawl between Porto and Sporting Lisbon.— ESPN FC (@ESPNFC) February 12, 2022
The referee handed out FOUR red cards after full-time 😳 pic.twitter.com/OuT3UiykNn
Инцидент произошел 11 февраля после матча между «Порту» и «Спортинга» (2:2). В ходе потасовки между футболистами и сотрудниками клубов Пепе нанес удар главе лиссабонского клуба, что было отражено в отчете матча. По регламенту, дисквалификация может быть назначена от 2 месяцев до 2 лет.
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