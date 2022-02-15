СМИ: Футболист «Порту» Пепе может быть дисквалифицирован на два года

Футболист португальского клуба «Порту» 38-летний Пепе может быть дисквалифицирован на срок до двух лет за удар директора «Спортинга» после окончания матча чемпионата Португалии. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел 11 февраля после матча между «Порту» и «Спортинга» (2:2). В ходе потасовки между футболистами и сотрудниками клубов Пепе нанес удар главе лиссабонского клуба, что было отражено в отчете матча. По регламенту, дисквалификация может быть назначена от 2 месяцев до 2 лет.



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ФОТО: pixabay.com
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