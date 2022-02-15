СМИ: Футболист «Порту» Пепе может быть дисквалифицирован на два года

Инцидент произошел 11 февраля после матча между «Порту» и «Спортинга» (2:2). В ходе потасовки между футболистами и сотрудниками клубов Пепе нанес удар главе лиссабонского клуба, что было отражено в отчете матча. По регламенту, дисквалификация может быть назначена от 2 месяцев до 2 лет.





