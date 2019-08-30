СМИ: Финал Лиги чемпионов-2021 пройдет в Санкт-Петербурге

Финальный матч Лиги чемпионов пройдет в Санкт-Петербурге в 2021 году. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на источник в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Кроме того, стало известно, что финал престижного турнира в 2022 году пройдет в Мюнхене, в 2023-м – на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Напомним, ранее стало известно, что жеребьевка определила соперников для двух российских футбольных клубов, участвующих в групповом этапе Лиги Чемпионов.

В частности, питерский «Зенит» проведет матчи в группе G c «Бенфикой» (Португалия), «Лионом» (Франция) и «РБ Лейпцигом» (Германия).

Московский «Локомотив», попавший в группу D, сыграет «Ювентусом» (Италия), «Атлетико» (Испания) и «Байером» (Германия).

Отметим, эти клубы автоматически прошли в групповой этап Лиги чемпионов, заняв первое и второе места соответственно в Российской премьер-лиге (РПЛ) текущего сезона.

