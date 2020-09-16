СМИ: Фигуристка Медведева возвращается в группу Тутберидзе
Российская фигуристка, призёр Олимпийских игр Евгения Медведева решила вернуться в группу тренера Этери Тутберидзе, которую покинула после Олимпиады-2018 ради тренировок у Брайана Орсера в Канаде. О намерениях Медведевой рассказали не связанные друг с другом источники РИА Новости.
После недавних не самых удачных выступлений Медведева отмечала, что ещё не успела набрать форму. Позже её тренер Брайан Орсер заявил, что у подопечной хроническая травма спины, пишет «Газета.ру».
Орсер также отмечал, что тренироваться по видеосвязи довольно сложно: Медведева пока не может выехать в Канаду из-за пандемии коронавируса и остаётся в России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru