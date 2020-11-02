СМИ: Евро-2021 могут провести в России

Чемпионат Европы по футболу в 2021 году может пройти на территории одной страны из-за пандемии коронавируса, Россия — основной претендент на проведение турнира, сообщает Le Parisien.

Планировалось, что матчи Евро-2021 будут проходить в ряде городов 12 европейских стран, в числе которых — российский Санкт-Петербург. Однако УЕФА считает, что на фоне распространения коронавирусной инфекции такой формат турнира стал невозможным. Футбольная ассоциация изучает варианты проведения чемпионата, и одним из наиболее вероятных сценариев считается встреча европейских футбольных сборных в России.

По информации Le Parisien, почти новые стадионы и успешный опыт организации чемпионата мира в 2018 году делают Россию основным претендентом на Евро-2021. Однако издание отмечает, что на решение УЕФА может повлиять эпидемиологическая обстановка в стране, так как официальные данные о случаях заражения коронавирусом в России «регулярно подвергаются сомнению».

Издание подчёркивает, что европейская футбольная ассоциация пока не подтверждает информацию о стране-хозяйке турнира, отмечая, что для принятия окончательного решения потребуется время и тщательное изучение обстановки в европейских государствах.

