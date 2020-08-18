СМИ: Экс-тренер хоккейного «Спартака» и СКА госпитализирован в Праге
18 августа 202012:43
Известный хоккейный тренер Милош Ржига госпитализирован в одну из больниц чешской столицы, сообщил портал Isport. По информации его источника, 61-летний специалист в последние несколько недель стал чувствовать себя хуже.
Точный диагноз не сообщается.
Ржига ранее тренировал московский хоккейный клуб «Спартак», петербургский СКА, омский «Авангард», братиславский «Слован», сборную Чехии.
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18 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru