СМИ: Дзюба получил 100 штрафов за нарушение ПДД меньше чем за год
Автомобиль футболиста Артёма Дзюбы меньше чем за год собрал 100 штрафов за нарушение ПДД. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, седан Mercedes-AMG S63, который зарегистрирован на футболиста, чаще всего фигурировал в протоколах Госавтоинспекции, составленных за превышение скорости и повторное превышение.
Кроме того, штрафы выписывались за нарушения требований дорожной разметки, езду без ремня безопасности и по выделенной полосе.
«Всего же за свою автомобильную карьеру «Мерседес» заработал более 300 штрафов», - говорится в сообщении.
Ранее в СМИ появилась информация, что экс-нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба отказался заключать контракты с несколькими зарубежными клубами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru