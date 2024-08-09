СМИ: Дзюба получил 100 штрафов за нарушение ПДД меньше чем за год

По данным канала, седан Mercedes-AMG S63, который зарегистрирован на футболиста, чаще всего фигурировал в протоколах Госавтоинспекции, составленных за превышение скорости и повторное превышение.

Кроме того, штрафы выписывались за нарушения требований дорожной разметки, езду без ремня безопасности и по выделенной полосе.

«Всего же за свою автомобильную карьеру «Мерседес» заработал более 300 штрафов», - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация, что экс-нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба отказался заключать контракты с несколькими зарубежными клубами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

