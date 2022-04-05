СМИ: Абрамович купил турецкий ФК «Гезтепе»

Российский миллиардер Роман Абрамович купил турецкий футбольный клуб «Гезтепе». Об этом сообщает издание D-Smart Spor.

По данным издания, условия сделки согласованы. Как ожидается, официальное объявление состоится в ближайшие дни.

«Гезтепе» базируется в третьем по численности населения городе Турции Измире. Как отмечает «Интерфакс», клуб неудачно выступает в текущем сезоне – в чемпионате страны «Гезтепе» занимает 18-ю строчку рейтинга (третью с конца).

Ранее в начале марта Абрамович заявил о намерении продать лондонский футбольный клуб «Челси».