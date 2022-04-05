СМИ: Абрамович купил турецкий ФК «Гезтепе»
Российский миллиардер Роман Абрамович купил турецкий футбольный клуб «Гезтепе». Об этом сообщает издание D-Smart Spor.
По данным издания, условия сделки согласованы. Как ожидается, официальное объявление состоится в ближайшие дни.
«Гезтепе» базируется в третьем по численности населения городе Турции Измире. Как отмечает «Интерфакс», клуб неудачно выступает в текущем сезоне – в чемпионате страны «Гезтепе» занимает 18-ю строчку рейтинга (третью с конца).
Ранее в начале марта Абрамович заявил о намерении продать лондонский футбольный клуб «Челси».
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