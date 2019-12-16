Слуцкого назвали следующим тренером казанского «Рубина»

Экс-тренер сборной России по футболу и московского ЦСКА Леонид Слуцкий в ближайшее время будет объявлен новым главным наставником казанского «Рубина», сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что в Казань могут переехать и бывшие армейцы, братья Василий и Алексей Березуцкие, которые помогали Слуцкому в «Витессе».

Ранее стало известно, что пост главного тренера «Рубина» покинул Роман Шаронов.

Слуцкий с 2018 года работал главным тренером нидерландского «Витесса», в ноябре этого года он покинул свой пост. Под его руководством команда заняла пятое место в чемпионате страны.

