Слуцкий назначается главным тренером «Рубина»

Леонид Слуцкий станет главным тренером «Рубина». Футбольный клуб из Казани подтвердил это в своём Twitter, хотя официально о назначении пока не объявлено.

Сегодня 48-летний специалист приехал в столицу Татарстана для подписания трудового контракта. Финансовые составляющие договора не афишируются. Как сообщает Life.ru, братья Березуцкие, игравшие в ЦСКА, помогать Слуцкому не будут, вопреки слухам.

Леонид Слуцкий в разное время был главным тренером клубов «Москва», «Крылья Советов», ЦСКА, возглавлял сборную России. За границей он тренировал английский «Халл Сити» и нидерландский «Витесс».

