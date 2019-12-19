Слуцкий назначается главным тренером «Рубина»
Леонид Слуцкий станет главным тренером «Рубина». Футбольный клуб из Казани подтвердил это в своём Twitter, хотя официально о назначении пока не объявлено.
Сегодня 48-летний специалист приехал в столицу Татарстана для подписания трудового контракта. Финансовые составляющие договора не афишируются. Как сообщает Life.ru, братья Березуцкие, игравшие в ЦСКА, помогать Слуцкому не будут, вопреки слухам.
Леонид Слуцкий в разное время был главным тренером клубов «Москва», «Крылья Советов», ЦСКА, возглавлял сборную России. За границей он тренировал английский «Халл Сити» и нидерландский «Витесс».
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