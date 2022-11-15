Слуцкий досрочно оставил поста главного тренера команды «Рубин»
Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий оставил свой пост по собственному желанию.
Как сообщает сайт Чемпионат, он попрощался с командой на клубной базе. Поблагодарил болельщиков, игроков, руководство клуба, город и республику за оказанное ему доверие.
Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года. Контракт с ним был заключен на пять лет. Ранее он работал главным тренером в ФК «Москва», «Крыльях Советов», английском «Халле» и сборной России. Возглавлял московский ЦСКА, который при нем взял Кубок России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 578 / сут.
Умерли
391 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+4 460 / сут.
- В Совфеде упрекнули Молдову за поддержку «распила» российских активов
- Белгородский губернатор сообщил об обстреле поселка Ленинский
- Движение по Крымскому мосту приостановят 16 ноября из-за технических работ
- Слуцкий досрочно оставил поста главного тренера команды «Рубин»
- Власти Херсонской области опровергли сообщения о взятии ВСУ города Алешки
- Визовые центры Италии прекратили прием к рассмотрению пятилетних российских загранпаспортов
- Китай выступил против исключения России из G20
- Песков считает слова Зеленского о невозможности «Минска-3» доказательством нежелания переговоров
- СМИ предупредили об угрозе дефицита складской техники в России
- Около жилого дома в Мелитополе сработало взрывное устройство
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru