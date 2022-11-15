Слуцкий досрочно оставил поста главного тренера команды «Рубин»

Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий оставил свой пост по собственному желанию.

Как сообщает сайт Чемпионат, он попрощался с командой на клубной базе. Поблагодарил болельщиков, игроков, руководство клуба, город и республику за оказанное ему доверие.

Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года. Контракт с ним был заключен на пять лет. Ранее он работал главным тренером в ФК «Москва», «Крыльях Советов», английском «Халле» и сборной России. Возглавлял московский ЦСКА, который при нем взял Кубок России.



