Слепцова и Устюгов опротестуют дисквалификацию
Биатлонисты Светлана Слепцова и Евгений Устюгов планируют опротестовать решение Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на главу Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева.
Дисквалификацию российских спортсменов эксперты связывают с решением МОКа пригласить биатлонистов на Игры в Токио.
«У них есть 21 день, чтобы оспорить решения. Они воспользуются этим правом», — цитируют «Известия» Драчева.
Ранее 15 февраля стало известно об обвинениях олимпийского чемпиона 2014 года Евгения Устюгова и олимпийской чемпионки 2010 года Светланы Слепцовой в применении запрещенных препаратов. Их спортивные достижения аннулируются. Россия, таким образом, потеряет первое место в медальном зачете Олимпиады 2014 года в Сочи.
Напомним, российские спортсмены Устюгов, Слепцова, Чернышов и Печенкин получили обвинения в употреблении допинга в августе 2018 года. Чернышов и Печенкин дисквалифицированы в 2019 году. Дело Устюгова после изначального оправдания возобновили в феврале 2020 года.
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