Слепцова и Устюгов опротестуют дисквалификацию

Биатлонисты Светлана Слепцова и Евгений Устюгов планируют опротестовать решение Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на главу Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева.

Дисквалификацию российских спортсменов эксперты связывают с решением МОКа пригласить биатлонистов на Игры в Токио.

«У них есть 21 день, чтобы оспорить решения. Они воспользуются этим правом», — цитируют «Известия» Драчева.