Скончался экс-тренер хоккейного «Спартака» и СКА Милош Ржига
1 сентября 202014:56
Ушёл из жизни известный чешский хоккейный тренер Милош Ржига, сообщают местные СМИ со ссылкой на его сына. Специалист был 61 год.
18 августа Ржигу госпитализировали в одну из клиник в Праге из-за ухудшения самочувствия. Причины не назывались. Сын Ржиги также не раскрыл диагноз, однако отметил, что отец боролся с болезнью на протяжении месяца.
Ржига ранее тренировал московский хоккейный клуб «Спартак», петербургский СКА, омский «Авангард», братиславский «Слован», сборную Чехии.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru