Скончался экс-тренер хоккейного «Спартака» и СКА Милош Ржига

Ушёл из жизни известный чешский хоккейный тренер Милош Ржига, сообщают местные СМИ со ссылкой на его сына. Специалист был 61 год.

18 августа Ржигу госпитализировали в одну из клиник в Праге из-за ухудшения самочувствия. Причины не назывались. Сын Ржиги также не раскрыл диагноз, однако отметил, что отец боролся с болезнью на протяжении месяца.

Ржига ранее тренировал московский хоккейный клуб «Спартак», петербургский СКА, омский «Авангард», братиславский «Слован», сборную Чехии.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КончинаТренерХоккей
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры