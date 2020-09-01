Скончался экс-тренер хоккейного «Спартака» и СКА Милош Ржига

Ушёл из жизни известный чешский хоккейный тренер Милош Ржига, сообщают местные СМИ со ссылкой на его сына. Специалист был 61 год.

18 августа Ржигу госпитализировали в одну из клиник в Праге из-за ухудшения самочувствия. Причины не назывались. Сын Ржиги также не раскрыл диагноз, однако отметил, что отец боролся с болезнью на протяжении месяца.

Ржига ранее тренировал московский хоккейный клуб «Спартак», петербургский СКА, омский «Авангард», братиславский «Слован», сборную Чехии.

