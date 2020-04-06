Скончался экс-тренер «Барселоны», «Реала» и «Атлетико» Радомир Антич
6 апреля 202022:00
На 72-м году жизни скончался бывший главный тренер испанских футбольных клубов "Барселона", "Реала" и "Атлетико" Радомир Антич. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на мадридский футбольный клуб.
Причина смерти Антича не уточняется.
Антич – серб. В "Атлетико" он работал с 1995 по 2000 год. Также в разное время тренировал футболистов "Реала", "Барселоны", сербской сборной.
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