Скончался чемпион СССР по футболу Георгий Рябов

Бывший защитник московского «Динамо», чемпион СССР Георгий Рябов скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщает сайт столичного клуба.

В «Динамо» выразили соболезнования близким ветерана спорта. Дата и место прощания с легендарным футболистом будут обнародованы позже.

В составе бело-голубых Рябов дебютировал в 1960 году, в 1963 году вместе с командой стал чемпионом СССР. В 1967 и 1970 году стал обладателем Кубка СССР. С 1963 по 1965 выступал с сборной Советского Союза по футболу, отмечает ОТР.



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ФОТО: pixabay.com
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