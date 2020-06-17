Скончался чемпион СССР по футболу Георгий Рябов

Бывший защитник московского «Динамо», чемпион СССР Георгий Рябов скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщает сайт столичного клуба.



В «Динамо» выразили соболезнования близким ветерана спорта. Дата и место прощания с легендарным футболистом будут обнародованы позже.



В составе бело-голубых Рябов дебютировал в 1960 году, в 1963 году вместе с командой стал чемпионом СССР. В 1967 и 1970 году стал обладателем Кубка СССР. С 1963 по 1965 выступал с сборной Советского Союза по футболу, отмечает ОТР.





