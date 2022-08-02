Сидорова выиграла чемпионат РФ, побив рекорд Исинбаевой
Легкоатлетка Анжелика Сидорова выиграла чемпионат России по легкой атлетике в соревнованиях по прыжкам в высоту.
Результат спортсменки - 4,91 м. Эта высота стала новым рекордом чемпионатов России. Предыдущий (4,90) был установлен в 2016 году Еленой Исинбаевой.
Сидорова стала чемпионкой России в шестой раз. Второе место в пряжках в высоту заняла Полина Кнороз (4,65), третье – Елизавета Бондаренко (4,45).
Чемпионат по легкой атлетике проходит в Чебоксарах с 2 по 5 августа.
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