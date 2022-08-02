Сидорова выиграла чемпионат РФ, побив рекорд Исинбаевой

Легкоатлетка Анжелика Сидорова выиграла чемпионат России по легкой атлетике в соревнованиях по прыжкам в высоту.

Результат спортсменки - 4,91 м. Эта высота стала новым рекордом чемпионатов России. Предыдущий (4,90) был установлен в 2016 году Еленой Исинбаевой.

Сидорова стала чемпионкой России в шестой раз. Второе место в пряжках в высоту заняла Полина Кнороз (4,65), третье – Елизавета Бондаренко (4,45).

Чемпионат по легкой атлетике проходит в Чебоксарах с 2 по 5 августа.



